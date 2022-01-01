Власти ОАЭ не будут пускать невакцинированных граждан за границу

Власти Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) запретят невакцинированным от коронавируса гражданам заграничные поездки. Об этом сообщает национальное информационное агентство WAM со ссылкой на Министерство иностранных дел и международного сотрудничества страны.

«В координации с Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям для всех граждан ОАЭ, не привитых по состоянию на 10 января вакцинами от COVID-19, вводится запрет на поездки», — сообщает агентство.

Такое решение власти страны приняли из-за высокого уровня заражений коронавирусом во многих странах мира. Заграничные поездки для невакцинированных будут разрешены только тем, кто по медицинским показаниям не может сделать прививку, а также в «гуманитарных случаях» и для тех, кто выезжает на лечение.

Также министерство заявило о необходимости ревакцинации граждан, ранее уже получивших прививку, которая после введения запрета позволит им путешествовать.

Ранее обязательной вакцинацию от коронавируса сделали в Коста-Рике, это произошло в марте 2021 года. С начала ноября в этой стране обязательной сделали прививку от COVID-19 для детей с 11 лет.

Власти Австрии объявили в ноябре о подготовке в феврале 2022 года всеобщей и фактически обязательной вакцинации жителей. Из-за большого количества антиваксеров и фейковых новостей о прививках массовая вакцинация оказалась фактически сорванной. Из-за провала вакцинационной кампании и роста количества заражений в ноябре в Австрии вводился локдаун.