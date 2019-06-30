На «округе Кононенко» возбудили дело против клонов «Слуги народа»

Политическая партия «Слуга народа» начала борьбу с двойниками своих кандидатов по одномандатным мажоритарным округам. Ранее председатель партии Дмитрий Разумков в интервью «Украинскому радио» сообщил, что в Центральную избирательную комиссию Украины подали документы мошенники, баллотирующихся как самовыдвиженцы, но при этом указывающие себя членами партии «Слуга народа» или сотрудниками ООО «Слуга народа», ЧП «Слуга народа» или ОО «Слуга народа».

Такая грязная технология уже привлекла внимание правоохранительных органов на скандальном «округе Кононенко» — № 94 в Киевской области (Васильков, Обухов и районы), где пытается пройти в парламент ближайший друг и партнер бывшего президента Игорь Кононенко. Полиция открыла уголовное производство по факту регистрации целой серии клонов, которых запустил на 94-м округа «хозяин региона от БПП» против своего главного конкурента, журналиста Александра Дубинского.

Теперь за участие в грязной кампании будут отвечать Вадим Дубинский, уроженец Смелы Черкасской области, руководитель подразделения ООО «Слуга народа», и Максим Дубинский, уроженец Умани Черкасской области, руководитель проекта ООО «Слуга народа». Также полиция хочет получить объяснения от Николая Пидгурского, указавшего себя членом политической партии «Слуга народа», и Юрия Сабощука, менеджера общественной организации ПП «Слуга народа». Сведения о нарушении этими лицами избирательного Законодательства занесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.157. ч.1 Уголовного кодекса Украины (препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права или права участвовать в референдуме, препятствование деятельности другого субъекта избирательного процесса, инициативной группы референдума, комиссии по референдуму, члена избирательной комиссии, члена инициативной группы референдума, члена комиссии по референдума или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий, связанные с подкупом, обманом или принуждением).

В штабе официального кандидата от «Слуги народа» на округе журналиста Александра Дубинского приветствовали действия полиции по недопущению введения в заблуждение избирателей подобными методами и напомнили, что перечень настоящих кандидатов от партии указан на ее официальной странице и на сайте ЦИК.