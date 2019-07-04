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Социологи дают Зеленскому время до февраля следующего года

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Социологи дают Зеленскому время до февраля следующего года

Директор Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович заявил, что у президентской партии «Слуга народа» фиксируется падение рейтинга, однако оно не критичное. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

По его словам, включились в работу другие политсилы: «Оппоблок», «Оппоплатформа», «Голос» и прочие партии, которые отбирают голоса у «Слуги народа».

Он отметил, что кроме того на местах каждый мажоритарщик, кроме того, что ведет борьбу за свое кресло, тянет и соответствующую партию, от которой он идет. Тянет либо вверх, либо вниз.

«У „Слуги народа“ есть падение рейтинга, но не критичное. При таких ее позициях нет особой разницы между 45%, 43% или 42%. Кроме того, они фактически не начинали кампанию», — сказал Антипович.

Он добавил, что «Слуга народа» еще только включаются в кампанию, и видеообращение со стороны новоизбранного президента с призывом проголосовать за его партию будет иметь определенное влияние.

На вопрос, есть ли признаки разочарования новой властью у украинцев, директор «Рейтинга» заявил, что пока 50% довольны работой нового президента.

«Доверие к нему немного меньше 70%. Такого уровня доверия не имели ни церковь, ни армия, ни, конечно, ни один из предыдущих президентов», — считает Антипович.

По его словам, требования к Зеленскому сейчас еще выше, чем к экс-президенту Петру Порошенко в 2014 году.

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«И его показатель в 73% означает, что разочарование и падение рейтингов просто неизбежны. К тому же избиратель сам изменился, время идет быстрее, потому у Зеленского в лучшем случае полгода», — заявил социолог.

Он добавил, что с учетом парламентских выборов можно ожидать, что примерно с февраля следующего года стоит ожидать сильного снижения рейтинга, если не будет конкретных действий, которые улучшат ситуацию в стране.

досрочные выборы, Алексей Антипович, Слуга народа, опрос, Владимир Зеленский
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