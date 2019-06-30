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ЦИК не стала из-за партии Саакашвили проводить новую жеребьевку мест в бюллетене

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ЦИК не стала из-за партии Саакашвили проводить новую жеребьевку мест в бюллетене

Партия «Движение новых сил Михаила Саакашвили» зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

«Комиссия сочла целесообразным включить в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины позиции по политической партии „Движение новых сил Михаила Саакашвили“ под № 22 без проведения жеребьевки», — говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в воскресенье вечером.

Пресс-служба ЦИК объяснила, что 29 июня во исполнение решения Верховного Суда комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии «Движение Новых сил Михаила Саакашвили», однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

Поэтому 30 июня комиссией было проведено совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в народные депутаты, при которой большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки.

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«Участники совещания указывали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, за кандидатов в народные депутаты от которой избиратель может отдать свой голос. Поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления», — отметили в ЦИК.

досрочные выборы
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