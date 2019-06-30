Трамп признался, что ему проще с диктаторами, чем с журналистами

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшие отношения с лидерами диктаторских и авторитарных режимов, чем со средствами массовой информации, с которыми он ведет длительное противостояние.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Осаке в ответ на вопрос журналиста CNN Джима Акосты, с которым у президента продолжительная история споров.
Репортер CNN попросил Трампа прокомментировать его решение провести «уединенные» встречи с некоторыми диктаторами и автократами во время саммита G20 в Японии.
«У меня хорошие отношения с кем угодно, кроме вас», — ответил Трамп, показав при этом руками на журналистов в зале.
Он продолжил, что находит общий язык с российским президентом Путиным, с коронованным принцем Мохаммедом бин Салманом, которого обвиняют в причастности к резонансному убийству журналиста Джамаля Хашогги, с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В то же время, Трамп согласился, что действия, направленные на лишение жизни журналистов, комментируя ситуацию с Хашогги, являются «ужасными».
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял СМИ, которые критикуют его политику, в том, что они распространяют «фейковые» новости. Его конфликт с корреспондентом CNN в Белом доме Джимом Акостой начался еще с прессконференции к инаугурации Трампа. После этого Белый дом лишил аккредитации Акосту. Однако впоследствии CNN выиграл иск в суд и восстановил журналиста для работы в Белом доме.
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