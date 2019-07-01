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В новом энергорынке цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25%

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В новом энергорынке цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25%

ГП «Оператор рынка» провёл первые конкурентные торги на рынке «на сутки вперёд» (РСВ). На платформе РСВ было продано 150.9 млн квтч по средней цене 159.4 коп за кВт-ч. Цена на электроэнергию ТЭС ДТЭК на рынке на сутки вперед составила 156.9 коп, — сообщается в официальном релизе компании.

«По результатам электронных торгов, проведенных ГП „Оператор рынка“ рынка на РСВ, компания ДТЭК продала электроэнергию своих ТЭС по цене 156,9 коп за кВт-ч. Финальная цена, которую заплатили потребители за электроэнергию, произведенную ТЭС ДТЭК, оказалась ниже средневзвешенной цены продажи электроэнергии другими производителями на РСВ и значительно ниже ценовых ограничений, которые установил Регулятор для торговли на РСВ. Эти результаты стали возможны благодаря открытой конкуренции среди генерирующих компаний Украины», — информирует пресс-служба ДТЭК.

Как сообщал сайт «Наші гроші», в феврале 2019 года тариф ТЭС, принадлежащих энергохолдингу Рината Ахметова ДТЭК, составлял 216,7 коп за кВт-ч. Таким образом, снижение цены электроэнергии, выработанной угольными электростанциями ДТЭК, снизилась на 25%.

Рынок на сутки вперед (РСВ) — это основной биржевой сегмент нового рынка электроэнергии, на котором происходит продажа электроэнергии для потребителей на ежедневной основе.

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Напомним, новый рынок электрической энергии, который функционирует в соответствии со стандартами ЕС, введен с 1 июля 2019, согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии». Своевременный запуск рынка является условием программы сотрудничества Украины с МВФ, согласно которой страна получит в этом году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.

ДТЭК, энергорынок
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