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Энергетики разоблачили Андрея Геруса в некомпетентности и манипуляциях

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Энергетики разоблачили Андрея Геруса в некомпетентности и манипуляциях
Директор по коммуникациям энергохолдинга ДТЭК Энерго Ирина Милютина уличила представителя президента в Кабмине Андрея Геруса в распространении недостоверной информации о проблемах введения нового конкурентного рынка электроэнергии.

В качестве примера, она привела сообщение Геруса о том, что на аукционах по двухсторонним контрактам угольные электростанции подняли цену почти на 50% до 2,3 грн за кВт-ч. Герус назвал такую цену «неадекватным результатом «реформы».

Данный тезис представителя президента Ирина Милютина назвала «ярким примером манипуляции».

«Аукцион по двухсторонним договорам проводили только государственные компании угольной генерации (ЦЭ, Калушская ТЭЦ и Кременчуцкая ТЭЦ). Цену они заявляли исходя из установленной стоимости угля для государственных шахт. Они действительно заявили цену 2,30 грн. Только никто на эти аукционы не пришел и э/э по такой цене не купил. Зато большинство вышло на рынок на сутки вперед, где было продано более 50% объема потребления страны. Фактическая цена продажи э/э на рынке на сутки вперед составила 1,59 грн., что на 45% ниже вымышленной цены, на которую ссылается г-н Герус. Для понимания, цена практически всех заключенных двухсторонних договоров привязана к цене рынка на сутки вперед. Поэтому цена 2,30 грн — это чистый вымысел», — написала она на своей странице в Facebook.

Представитель энергохолдинга подчеркнула, что цена указанная Герусом в новом рынке невозможна из-за регуляторных ограничений, установленных НКРЭКУ.

«Чтобы еще окончательно объяснить, как работает новый рынок, стоит помнить, что Регулятор установил абсолютное ограничение цен для продажи на Рынке на сутки вперед, которая при базовом графике нагрузки не может быть выше 1,64 грн. Продажа э/э на РСВ выше этого ограничения просто технически невозможна — заявки поданные по цене выше 1,64 грн. просто отклоняются Оператором Рынка», — объяснила она.

По мнению представителя энергокомпании, тенденциозность оценок связана с попыткой остановить реформу энергорынка.

«У Андрея Геруса нет информации, что реально происходит в работе нового рынка. Нет ничего стыдного в этом. Тема действительно технически сложная. Но написанное — манипуляция, целью которых является все что угодно, но не объективная оценка происходящего. Результатом таких манипуляций может быть только одно — свернуть реформы в отрасли, вернуть безграничную власть чиновникам и коррупционерам от власти, отбросить страну в чиновничье средневековье, от которого все нормальные люди уже давно хотят избавиться навсегда», — завила Милютина.

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Как сообщалось, вчера ГП «Оператор рынка» провёл первые конкурентные торги на рынке «на сутки вперёд» (РСВ). На платформе РСВ было продано 150.9 млн квтч по средней цене 159.4 коп за кВт-ч. Цена на электроэнергию ТЭС ДТЭК на рынке на сутки вперед составила 156.9 коп.

Как сообщал сайт «Наші гроші», в феврале 2019 года тариф ТЭС, принадлежащих энергохолдингу Рината Ахметова ДТЭК, составлял 216,7 коп за кВт-ч. Таким образом, снижение цены электроэнергии, выработанной угольными электростанциями ДТЭК, достигло 25%.

Напомним, новый конкурентный рынок электрической энергии, который функционирует в соответствии со стандартами ЕС, вводится с 1 июля 2019, согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии». Своевременный запуск рынка является условием программы сотрудничества Украины с МВФ, согласно которой страна получит в этом году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.

ДТЭК, Андрей Герус, энергорынок
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