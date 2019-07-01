Киев нашел инвестора для создания сети велопроката

В столице выбрали инвестора для внедрения сети общественных прокатов «bike-sharing», который оборудует 264 пунктов проката с 2000 велосипедов в десяти районах города.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Победителем стало общество с ограниченной ответственностью «Некстбайк Киев».
«Победитель инвестконкурса обязуется создать сеть из 264 пунктов проката с 2000 велосипедов. Пункты проката велосипедов должны быть расположены в десяти районах столицы», — говорится в сообщении.
Ориентировочная стоимость реализации проекта по созданию сети «bike sharing» составляет около 33 млн грн, добавили в КГГА.
По условиям конкурса, велосипед должен быть оборудован:
В мэрии напомнили, что сейчас в столице 32 локации, на которых находятся 200 велосипедов. Этот сервис пользуется популярностью у киевлян и гостей города — за прошлый год им воспользовались почти 10 тысяч раз, подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, что сервис «Bike sharing» от NextBike был запущен в Киеве в августе 2018 года.
«Bike sharing» — это система проката, которая позволяет арендовать велосипед на одной из автоматизированных станций, а после поездки вернуть велосипед в любой пункт проката, установленный в этом же городе.
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