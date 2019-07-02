IKEA начала набор персонала для первого магазина в Украине

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, объявила о запуске официального веб-сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине в Киеве.
«Как следующий шаг плана своего развития в Украине IKEA рада объявить о запуске веб-сайта для украинских потребителей... Кроме этого, компания начала набор персонала (около 100 работников) в свой первый магазин городского формата в Киеве», — говорится в пресс-релизе компании.
Как в нем отмечается, IKEA ищет сотрудников отделов продаж и работы с клиентами, логистики и дизайна интерьера.
В компании напомнили, что открытие магазина городского формата IKEA в столице запланировано на конец 2019 года. В нем будет предложен ассортимент из более чем 6 тыс. товарных позиций, а также перечень услуг и решений для дома.
Как сообщалось, в сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства ТРЦ компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.
Развитием сети в Украине занимается «IKEA Юго-Восточная Европа», являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.
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