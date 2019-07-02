В России погибли 14 подводников

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Об этом сообщило местное Минобороны.

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — заявили в Минобороны РФ.

Глубоководный научно-исследовательский аппарат, на котором возник пожар, находится в Североморске, идет расследование происшествия под руководством главкома ВМФ РФ. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении.

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом», — сообщили там.

Подробности происшествия пока не сообщаются.