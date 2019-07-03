В России засекретили детали гибели 14 подводников

Часть информации об инциденте с гибелью моряков-подводников является гостайной и не будет обнародована. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопросы о деталях произошедшего, в частности, о том, о каком именно аппарате и подлодке идет речь. Он заметил, что президент РФ Владимир Путин всей этой информацией обладает.

«Верховный главнокомандующий располагает всей информацией, но вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных, — подчеркнул Песков. — Поэтому абсолютно нормально, что это не раскрывается». Песков добавил, что такого рода информация не будет обнародована и позже.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Путина незамедлительно проинформировали о случившемся.

О трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент имел место 1 июля.

«Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, когда о произошедшем узнал Путин.

Напомним, что о гибели 14 подводников вчера сообщило местное Минобороны. Там тоже не привели никаких подробностей произошедшего.