Войти
Большинство американцев не поддерживают идею импичмента Трампа
vox populi
Большинство американцев не поддерживают идею импичмента Трампа
Путин озвучил, чего ждет от Зеленского
позиция
Путин озвучил, чего ждет от Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Украина потеряла многомилионные инвестиции из-за своего же «кривосудия», – блогер

455
Украина потеряла многомилионные инвестиции из-за своего же «кривосудия», – блогер

В мае 2019 года Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство о захвате земельного участка площадью 94 гектара и уничтожении Радиопередающего центра в городе Бровары. Об этом на своей страничке в Фейсбук написал украинский блогер Михаил Шнайдер.

«...в мае этого года национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении вышеуказанных лиц... в связи с отсутствием доказательств. Правда впечатляет? Целых пять лет, людей таскали по судам, без каких-либо доказательств и оснований», — пишет он.

Шнайдер напоминает, что «громкая история» радиопередающего центра в Броварах Киевской области, началась еще несколько лет назад: «Тогда на всю Украину прогремело расследование дела о якобы захвате земельного участка площадью 94 гектара и уничтожении якобы „стратегического“ предприятия — радипередающего центра, стоимостью якобы 120 миллионов Гривен».

На самом деле радиопередающий центр является банкротом еще с 2004 года, его материальная база не модернизировалось с 70-ых годов прошлого века, а радиочастоты передавались еще на ламповом оборудовании.

Чтобы земля под неработающим центром не простаивала, депутаты Броварского совета планировали отдать ее под постройку фармакологического предприятия известного во всем мире концерна «Bayer». Однако, открытое судопроизводство не дало возможности воплотить проект в жизнь.

«По факту мы имеем потерянные инвестиции и испорченную репутацию множества невиновных людей. И все это благодаря „Прекрасной“ работе наших „Доблестных“ правоохранительных органов. Вот такое „Кривосудие по-украински“. С которым пора заканчивать раз и навсегда», — констатирует Михаил Шнайдер.

Напомним, в 2013 году Главное следственное управление Национальной полиции проводило досудебное расследование дела о захвате в 2013 году земучастка площадью 94 га и уничтожении радипередающего центра в Броварах, стоимостью около 120 млн гривен. Подозрения были выдвинуты юристам и адвокатам Анатолию Гунько, Тарасу Лавриненко, Игорю Калиниченко, а также бывшему исполняющему обязанности Госгеокадастра в Киевской области Станиславу Губину, экс-арбитражному управляющему и директору Радиопередающего центра Сергею Булычеву, экс-главы Госспецсвязи Геннадию Резникову и бывшему и.о. руководителя Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Константину Захаренко.

Однако в 2019 году уголовное производство было закрыто «в связи с не установлением достаточных доказательств для доказывания их виновности в суде и исчерпыванием возможности их получить».

Читайте также: Социологи дают Зеленскому время до февраля следующего года

Броварской радиопередающий центр, строительство которого началось в 1931 году, состоял из 2 башен-антенн и 10 малых радио-экспериментальных башен. Мощности предприятия входили в мобилизационного плана государства на случай войны или чрезвычайной ситуации. В 2013 году центр был демонтирован.

инвестиции, суд, Михаил Шнайдер
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 июля 2019
Среда, 3 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016