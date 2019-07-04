В порт Одессы зашли сразу четыре корабля НАТО

В Одесский порт зашли три фрегата и эсминец из группы кораблей Североатлантического альянса, которые примут участие в международных учениях. Об этом сообщает местное издание «Думская».
Первым в 10 часов у 19 причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto, за ним зашел и встал у 18 причала британский эсминец D37 Duncan.
Около 11 часов к 22 причалу порта был пришвартован турецкий фрегат F241 Turgutreis , а в полдень завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand к 23 причалу. Корабли простоят в Одессе до 8 июля.
Издание отмечает, что вся четверка относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземноморье море.
Корабли примут участие в международных учениях «Си Бриз −2019» и будут действовать в составе многонациональных сил.
В День флота, 7 июля, для одесситов организуют экскурсии на канадский фрегат.
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