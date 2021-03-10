В порт Одессы зашли сразу четыре корабля НАТО

В акваторию Одесского морского порта сегодня зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Все они пришвартовались у одного из причалов Одесского морвокзала.
«В состав корабельной группы входят флагман — корабль обеспечения S. MEHMET PASA ВМС Турецкой Республики, а также противоминные корабли AYVALIK ВМС Турецкой Республики, TAJO Королевских ВМС Испании, LUPU DINESCU МС Румынии», — говорится в сообщении.
Во время визита планируется проведение протокольной встречи представителей группы с украинским командованием флота, а также совместные с ВМС ВС Украины тренировки в акватории Черного моря.
«Посещение иностранных военных кораблей заинтересованными гражданами, в связи с противоэпидемическими мероприятиями, не предусмотрено», — отмечается в сообщении.
Вторая постоянная противоминная группа НАТО — одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, состоящая из командного судна и не более 7-8 минных тральщиков. Цель группы — поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения. Группа непосредственно подчинена Объединенному командованию ОВС НАТО (Неаполь).
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