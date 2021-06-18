В одесский порт зашли сразу два корабля НАТО

HMS Defender

Два военных корабля, принадлежащие странам, входящим в состав Североатлантического альянса, в пятницу, 18 июня, вошли в одесский морской порт.

Как сообщает одесское издание «Думская» со ссылкой на собственного корреспондента, в порт вошел британский эсминец HMS Defender (Защитник) D36 и голландский HNMLS Eversten F805. Проводку кораблей осуществили буксиры портофлота «Булат» и «Патриот».

«Британские эсминцы типа 45 не впервые в Одессе — несколько лет назад у нас гостили HMS Duncan (2017 и 2019) и HMS Dragon (2020 год), но Defender в Черном море первый раз. „Защитник“ вошел в состав королевского флота в марте 2013 года. Полное водоизмещение 8500 тонн, длина 152 метра, ширина 21, осадка более семи метров, скорость более 30 узлов», — сообщают журналисты.

Они добавляют, что Defender оснащен артиллерийской 114-мм установкой Mark 8 Mod, парой 20-мм Mark 15 Phalanx и двумя 30-мм «Эрликонами».

«Ракетное вооружение — 2×4 пусковых установки противокорабельных ракет «Гарпун» и 48 пусковых установок для ракет «Астер-15» или «Астер-30». В ангаре два вертолета «Линкс» либо один «Мерлин», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Eversten заходил в Черноморский регион в 2019 году, однако гостил в Трабзоне, Поти и Констанце. Корабль вошел в состав ВМС Нидерландов в июне 2005 года. Длина 144 метра, ширина 19, осадка пять метров. Полное водоизмещение более 6000 тонн, экипаж более 200 человек, скорость более 28 узлов.

Артиллерийское вооружение голландского судна состоит из одного 127-мм орудия главного калибра «Oтобреда» Мк100, семиствольной 30-мм артустановки «Голкипер», пары «эрликонов», пулеметов «Браунинг».

«Ракетное вооружение — восемь противокорабельных ракет „Гарпун“ и 40 пусковых установок вертикального старта Mк41 для ЗУР „Стандард“ SM2 Блок IIIА (боезапас 32 ЗУР), „Си Спарроу“ RIM-7Р (четыре ячейки, боезапас 32 ЗУР ). Торпедное оружие — два двухтрубных 324-мм торпедных аппарата Mк32 (для торпед Mк46). В ангаре вертолет NH-90», — добавляют журналисты издания.

Отмечается, что корабли входят в эскорт новейшего британского авианосца «Куин Элизабет», вышедшего недавно в кругосветный поход, и незадолго до захода в Одессу они оба провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG58.