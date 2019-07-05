Зеленский лично представит нового главу Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский отбыл в пятницу с рабочей поездкой в Донецкую область, где представит активу области нового главу Донецкой областной государственной администрации, сообщается на официальном сайте главы государства.
При этом президент подписал указы об увольнении Александра Куця с должности председателя Донецкой обладминистрации и назначении на эту должность Павла Кириленко. Соответствующие указы №№ 481/2019 и №№ 482/2019 опубликованы на сайте главы государства и датированы 5 июля. Основанием для увольнения Куця указано «завершение срока полномочий президента Украины».
Как отмечается в сообщении, поездка Зеленского в Донецкую область приурочена к пятой годовщине освобождения Славянска и Краматорска. В Краматорске глава государства примет участие в мероприятиях по случаю освобождения этих городов.
Павлу Кириленко 33 года. Подполковник юстиции, военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 года). В 2008-м окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре.
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