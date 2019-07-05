МОК начал расследование в связи с обвинениями Бубки и еще восьми человек в получении взятки

Международный олимпийский комитет (МОК) проводит расследование в отношении почетного члена организации Сергея Бубки. Его, и еще восемь человек, обвиняют в получении взятки за голос в пользу Рио-де-Жанейро при выборе олимпийской столицы 2016 года.
«Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения бывшего губернатора штата Рио Сержио Кабрала, который уже отбывает тюремный срок за коррупцию», — заявили СМИ в пресс-службе МОК.
По информации представителя организации, глава комиссии по этике уже связался с членами МОК, против которых выдвинуты обвинения.
Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного разбирательства заявил, что Бубка был среди тех, кто получил взятку за голос в пользу бразильского города на выборах места проведения Игр 2016 года.
Сам Бубка уже отверг обвинения в получении взятки. Он назвал слова бывшего губернатора Рио-де-Жанейро ложью.
Рио-де-Жанейро был выбран столицей Олимпийских игр на сессии МОК в октябре 2009 года. В ходе голосования бразильский город опередил Токио, Мадрид и Чикаго.
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