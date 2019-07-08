Данилюк хочет стать премьером

Секретарь СНБО Александр Данилюк выразил заинтересованность в перспективе занять пост главы Кабмина. Об этом он заявил в интервью ТСН.

На вопрос журналистки «Должность премьера вас интересует в перспективе?» Данилюк ответил: «Не буду врать, что меня это не интересует».

Он также выразил несогласие с тем, что должность секретаря СНБО считается политической ссылкой. «Когда это у нас была ссылка? Я говорил про эту должность еще в 2014 году с Порошенко. В 14-м году мы об этом говорили, но из политических соображений этого не произошло».

«Я АП как место работы, скажу честно, не очень люблю... Каждый день дергать за ниточки — не мое. Это меня раздражает», — добавил Данилюк.