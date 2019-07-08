В СНБО расценили анонсированный телемост с РФ как провокацию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк называет провокацией анонс «телемоста» между запрещенным в Украине пропагандистским телеканалом «Россия-24» и одним из украинских каналов.

«Сравнивать это недоразумение с мостом „США-СССР“ в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами — дешевая манипуляция. Сейчас нам предлагают „соединить“ внутрикремлевской пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за „прорыв“ в отношениях между „братскими“ народами», — написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Он отметил, что «количество таких провокаций будет только увеличиваться». «Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет... Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями», — сказал секретарь СНБО.

Данилюк добавил, что «строительство незаконных „мостов“ уже становится специализацией России».