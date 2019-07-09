В Кремле жалеют, что телемост Киев – Москва не состоялся

Телемост между Россией и Украиной был хорошей инициативой, в Москве сожалеют о том, что он не состоялся. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы безусловно сожалеем, что телемост не состоялся», — сказал он. «Считаем, что это была очень правильная инициатива двух телеканалов», — отметил пресс-секретарь Путина.
«По всей видимости, украинская сторона не готова к этому», — добавил он.
Песков не согласился с мнением о том, что, возможно, такой проект в российско-украинских отношениях пока является преждевременным. «Общение людей никогда не может быть преждевременным», — заявил он. «Общение — это самое правильное, это то общение, в котором рождается истина», — считает представитель Кремля.
В воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1» было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев — Москва «Надо поговорить!». Предполагалось, что он будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne. Инициатива вызвала протесты украинских политиков и партий. Позже на телеканале объявили, что отменяют мероприятие из-за угроз физической расправой в адрес журналистов.
9 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку телеканала NewsOne, у него могут забрать лицензию.
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