Данилюк ожидает проблемы из-за запрета РФ поставок дизеля, масел и нефти в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк отмечает, что ограничения со стороны Российской Федерации на поставки в Украину дизельного топлива, нефти и масел, которые должны вступить в силу с июня, может создать проблемы в Украине.

«Есть проблемы, которые создают нам на самом деле наибольший риск — это проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Есть проблемы, связанные с действиями РФ по ограничению, которые будут внедрены со 2 июня, и будут касаться ограничений по поставкам дизеля, масел и запрета на поставки нефти», — сказал Данилюк журналистам на брифинге в пятницу в Киеве после совещания в СНБО, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что, например, около 40% дизельного топлива идет в Украину из РФ. «Это существенно, и в ожидании этих ограничительных мер именно бизнес должен был думать, как диверсифицировать поставки. И это, на самом деле, происходит», — указал он.

Секретарь СНБО не исключил, что может «просто произойти смена поставщика», и не будет реального ограничения поставок из РФ.

«Но как страна мы должны быть к этому (к запрету на экспорт из РФ в Украину нефти и нефтепродуктов — Ред.) готовы», — подчеркнул он.

Как сообщалось, Российская Федерация установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. С 1 июня нефть и нефтепродукты можно будет ввозить из РФ в Украину только по специальному разрешению.