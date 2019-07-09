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Суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году

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Суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда по иску Юлии Тимошенко к Кабинету министров и «Нафтогазу», которым определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Об этом говорится в сообщении «Судебно-юридической газеты».

Суд подтвердил незаконность постановления Кабинета министров № 315 от 27 апреля 2016 года.

«Таким образом, цена на газ, которая действовала 2,5 года согласно постановлению КМУ № 315, признана незаконной. Как отмечает юридическое сообщество, правовые последствия будут очень мощными: теплокоммунэнерго могут требовать перерасчета, а потребители получили основания для перерасчета за газ и тепло», — говорится в сообщении.

Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Министерства экономического развития и торговли, Кабинета министров, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Открытого акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», Щербань Тамары Николаевны.

Основным аргументом противоправности указанного постановления для суда стала необоснованность и незаконность тарифов на газ. Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.

Напоминим, что в марте 2019 года Окружной административный суд Киева по иску лидера партии ВО «Батькивщина» Тимошенко и общественного движения «Тарифная мобилизация» признал противоправным и недействительным постановление правительства № 315.

Постановление устанавливало единую цену на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров (без НДС).

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование одобренной Кабинетом министров формулы формирования цены на газ по уголовному делу о злоупотреблении властью или служебным положением.

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В частности исследуются обстоятельства установления в течении 2016-2017 годов государственных регулируемых цен на природный газ для обеспечения общественных интересов путем принятия Кабинетом министров соответствующих постановлений от 27.04.2016 № 315 и от 22.03.2017 № 187.

Постановления Кабмина № 315 и № 187 касаются установления формулы для формирования цены на газ на основании цены импортного природного газа в немецком газовом хабе, которая определяется по данным агентства Platts European Gas Daily (так называемая формула «Дюссельдорф+»).

газ, тарифы ЖКХ
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