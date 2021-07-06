Киев просит продать ему дешевый газ, грозит поднять тарифы на 30-40%

В столице предупредили, что тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30-40% этой осенью, и обратились к правительству с предложением использовать газ отечественной добычи, чтобы не повышать тарифы.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В КГГА заявили, что с мая этого года правительство отменило действие положения о ПСО — специальных обязанностей по закупке газа для теплоснабжающих компаний, которые возлагались на НАК «Нафтогаз» и учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению.
«В результате теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые стремительно выросли по сравнению с прошлым годом. Так, НАК „Нафтогаз“ предложил фиксированную цену на длительный период, но и она выше той, что заложена в тариф. Это приведет к тому, что уже этой осенью, не только в Киеве, но и в ряде украинских городов, тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.
Страна будет иметь чрезвычайные трудности с началом и прохождением отопительного сезона», — заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
«Раньше для теплоснабжающих предприятий действовали специальные условия закупки газа, которые учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению. Теперь осуществление оплаты после того, как предприятие использовало природный газ, отменено, что создает критическую ситуацию с расчетами за газ на фоне отсутствия оборотных средств в ТКЭ. Наряду с высокой ценой на газ, это создает реальную угрозу для начала и прохождения отопительного сезона», — добавил Пантелеев.
По словам заместителя главы КГГА, в этот период целесообразно было бы использовать на нужды производства тепловой энергии для населения значительно дешевий газ собственной добычи.
«Мы обратились с письмом к правительству Украины, где предлагаем на период колебаний рыночных цен на природный газ проработать возможность определения газа добытого АО „Украгаздобыча“ (который является частью группы компаний „Нафтогаз Украины“) природным газом социального назначения. Ведь его себестоимость составляет не более 4000 грн за 1000 куб. м. Это позволит не только стабилизировать ситуацию с расчетами, своевременно и в полном объеме приобрести газ для старта отопительного сезона, но избежать повышения тарифов на горячую воду и отопление, к чему сейчас вынуждены готовиться большинство украинских городов», — сказал Пантелеев.
Напомним, правительство создало межведомственную рабочую группу для координации подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов.
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