В Киеве анонсировали повышение тарифов на воду

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) на заседании в среду приняла решение о повышении тарифов на централизованное холодное водоснабжение и водоотвод для АО «Киевводоканал» в целом до уровня 30, 384 грн за 1 м. куб, сообщает пресс-служба АО.

«Пересмотр тарифов Комиссией обусловлен увеличением затрат на электроэнергию, увеличением расходов на теплоэнергию, увеличением затрат на природный газ, обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для выполнения бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем», — говорится в сообщении.

В «Киевводоканале» отмечают, что на рост тарифов также повлияло подписание подписанием президентом 20.12.2021 закона Украины «О внесении изменений в налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений», которое приводит к увеличению расходов на налоги и сборы.

«Установление НКРЭКУ тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС), или составит в целом 30,38 грн за 1 м³ (в т.ч. НДС 5,06 грн), из них централизованное водоснабжение 16,164 грн/м³ с НДС, централизованный водоотвод 14,22 грн/м³ с НДС», — уточняют в АО.

Там добавляют, что расходы на среднестатистическую семью из 3 человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 куб. м холодной воды вырастут на 32,50 грн.

В данный момент тариф для населения на централизованное холодное водоснабжение в Киеве составляет 13,344 грн/м³, водоотвод — 12,036 грн/м³.