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Население ЕС достигло 513 млн: рост только за счет мигрантов

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Население ЕС достигло 513 млн: рост только за счет мигрантов

Население ЕС по состоянию на 1 января 2019 года превысило 513 млн человек. Как сообщает «Европейская правда», такие данные 10 июля приводит Евростат.

На 1 января 2019 года численность населения Европейского союза составила почти 513,5 млн человек по сравнению с 512,4 млн на 1 января 2018 года.

В прошлом году в ЕС зафиксировали больше смертей, чем рождений (5,3 млн смертей и 5 млн рождений), что означает, что естественное изменение населения ЕС было отрицательным уже второй год подряд.

Изменение численности населения (положительное, на 1,1 млн жителей), таким образом, было обусловлено чистой миграцией.

Численность населения возросла в 18 странах-членах. Наибольший прирост зафиксирован на Мальте (+36,8 человек на 1000 жителей).

С 83 млн жителей (или 16,2% от общего населения ЕС) Германия имеет наибольшее население среди стран-членов, опережая Францию (67 млн, или 13,1%), Великобританию (66,6 млн, или 13%), Италию (60,4 млн или 11,8%), Испанию (46,9 млн или 9,1%) и Польшу (38 млн человек, или 7,4%).

Среди остальных государств-членов ЕС четырнадцать имеют долю от 1% до 4% населения ЕС и восемь — долю ниже 1%.

Кроме Мальты, прирост зафиксировали в Люксембурге (+19,6 ‰), Ирландии (+ 15,2 ‰), на Кипре (+ 13.4 ‰), в Швеции (+ 10.8 ‰), Словении (+ 6.8 ‰), Бельгии (+ 6.1 ‰), Испании и Нидерландах (обе + 5,9 ‰) и Великобритании (+ 5,6 ‰).

В отличие от этого, наибольшее сокращение населения зафиксировали в Латвии (-7,5 ‰), далее следуют Болгария и Хорватия (обе −7,1 ‰), Румыния (-6,6 ‰) и Литва (-5,3 ‰) .

В течение 2018 года в ЕС родилось 5 млн детей, что почти на 118 тыс. меньше, чем годом ранее.

Самые высокие показатели рождаемости в прошлом году были в Ирландии (12,5 на 1000 жителей), Швеции (11,4 ‰), Франции (11,3 ‰) и Соединенном Королевстве (11,0 ‰), а самые низкие — в Италии (7,3 ‰), Испании (7,9 ‰), Греции (8,1 ‰), Португалии (8,5 ‰), Финляндии (8,6 ‰), Болгарии (8,9 ‰) и Хорватии (9,0 ‰).

По ЕС уровень рождаемости составлял 9,7 на 1000 жителей. В то же время в 2018 году в ЕС было зарегистрировано 5,3 млн смертей, что почти на 46 тыс. больше, чем годом ранее.

Самый низкий уровень смертности был в Ирландии (6,4 на 1000 жителей), на Кипре (6,6) и в Люксембурге (7,1). Далее следуют Мальта (7,6), Нидерланды (8,9), Испания и Швеция (обе 9,1).

На противоположном конце шкалы — Болгария (15,4 ‰), Латвия (15,0 ‰), Литва (14,1 ‰), Румыния (13,5) и Венгрия (13,4).

Таким образом Ирландия (с естественной сменой ее населения + 6,1 ‰) стала в 2018 году государством-членом, где рождаемость более всего превышала смертность, опередив Кипр (+ 4,1 ‰), Люксембург (+ 3,2 ‰), Швецию (+ 2,3 ‰), Францию (+ 2,2 ‰), Великобританию (+ 1,7 ‰) и Мальту (+ 1,6 ‰).

Среди пятнадцати членов ЕС, где зарегистрировали негативные изменения в прошлом году, были Болгарии (-6.6 ‰), Латвия (-4.9 ‰), Литва (-4.1 ‰), Хорватия, Венгрия и Румыния (все −3.9 ‰).

ЕС, рождаемость, смертность
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