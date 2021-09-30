Избыточная смертность в Украине в прошлом году выросла на 6%

Проследив за изменениями уровня смертности на территории Украины, которые связаны с пандемией COVID-19, ученые обнаружили, что в прошлом году этот показатель по стране увеличился на 38 тыс. смертей (6%). Описание исследования ученые опубликовали на medRxiv.

«Уровень смертности на территории Украины был выше ожидаемого в феврале 2020 года, а также в промежутке между июнем и декабрем 2020 года. За весь прошедший год количество избыточных смертей составило 38 тыс. Самая значительная их доля приходится на ноябрь прошлого года, когда этот показатель вырос на 16,8 тыс. случаев преждевременной гибели людей», — пишут исследователи.

Избыточная смертность — это статистический показатель, который указывает, насколько сильно количество умерших за той или иной период отклоняется по сравнению с другими аналогичными временными отрезками.

Этот показатель привлек большое внимание публики весной прошлого года, когда медики Нью-Йорка и Италии зафиксировали резкое увеличение в уровне избыточной смертности, связанное с первыми вспышками коронавирусной инфекции. Впоследствии ученые начали постоянно отслеживать изменения в уровне избыточной смертности, пытаясь определить, какие факторы, помимо пандемии COVID-19, влияли на него.

В новом исследовании ученые под руководством доцента Техасского университета в Галвестоне Нила Мехты получили первые данные такого рода для Украины. Исследователи собрали данные о том, как менялся уровень смертности в стране в промежутке между 2016 и 2020 годами, а затем изучили, как эти показатели изменились в прошлом году — после проникновения на территорию страны. SARS-CoV-2 Полученные данные ученые сопоставили с официальной статистикой по количеству смертей от коронавируса.

Оказалось, что уровень избыточной смертности в стране в прошлом году заметно вырос. По сравнению с типичным числом смертей в предыдущие четыре года он увеличился на 38 тыс. случаев (6%). Особенно быстро этот показатель рос прошлой осенью, в результате чего к концу года уровень избыточной смертности за март — декабрь превысил официальное число смертей от COVID-19 за этот же период примерно в три раза.

Ученые подчеркивают, что эти расхождения вызваны не только недоучетом числа жертв коронавируса, но и тем, что во время пандемии серьезно нарушилась работа социальных и медицинских служб. Это негативно повлияло на защиту здоровья других категорий больных. В этом отношении, по словам Мехты и его коллег, сдвиги в уровне избыточной смертности в Украине не сильно отличались от аналогичных перемен в других странах Европы.