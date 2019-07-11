Данилюк обсудил в США реформы и энергетику

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудили реформы в стране и мирное восстановление территории.
«Отличная дискуссия прошла сегодня с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком о поддержке США украинских реформ и мирного восстановления украинской территории», — написал Болтон в своем твиттере.
Тем временем министр энергетики США Рик Перри сообщил, что провел «продуктивную дискуссию» в Белом доме с советником Болтоном, представителем США в ЕС Гордоном Сонландом, спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Александром Данилюком о «возможностях расширения сотрудничества в области энергетической безопасности Украины при администрации Владимира Зеленского».
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