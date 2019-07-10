УПЦ пожаловалась в ООН на захват ее храмов в Украине

Украинская православная церковь на заседании Совета по правам человека ООН подняла вопрос о необходимости возвращения имущества, которое, по мнению церковников, было захвачено, сообщила пресс-служба УПЦ.

«В Женеве на встрече 41 регулярной сессии Совета ООН по правам человека был поднят вопрос о необходимости возвращения захваченного имущества Украинской православной церкви», — говорится в сообщении в Facebook.

По данным пресс-службы, глава представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Владимир Коцаба) отметил, что в Совет по правам человека ООН был направлен полный пакет документов, в которых констатируются нарушения прав верующих УПЦ.

«В частности, о принятии дискриминационного закона о переименовании религиозных организаций УПЦ, о нерегистрации министерством культуры Украины уставов епархий и монастырей УПЦ, продолжении насильственного захвата храмов», — отметили в пресс-службе.