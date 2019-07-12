Команда Загида Краснова попалась на фейковом соцопросе, - расследование

На прошлой неделе, команда кандидата в нардепы, депутата горсовета Днепра Загида Краснова опубликовала так называемый соцопрос, в котором назвала его лидером гонки на 25 избирательном округе. Как выяснили журналисты, это «исследование» в пользу Загида Краснова было сделано от имени псевдосоциологических и несуществующих организаций.

Речь идет о так называемом «Международном аналитическом центре социологии», который якобы проводил соцопрос по заказу так называемой «Фундации восточноевропейских инициатив (Словакия)».

Журналисты издания ТЕКСТИ.org.ua включили эту организацию в «черный список» псевдосоциологических фирм, поскольку она еще в 2016 году неоднократно публиковала скорректированные в пользу Загида Краснова данные на довыборах в парламент по 27 округу в Днепре.

По сведениям украинского сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний «Опендатабот» этот «Международный аналитический центр...» является на самом деле частным предприятием, зарегистрированным на некоего Лозового Алексея Вячеславовича.

По данным украинского интернета, человек с именем Лозовой Алексей Вячеславович еще в 2017 году разместил резюме на одном из сайтов, специализирующемся на поиске работы. Как указано в резюме, работал он в общественной организации «Громадська Сила», Днепр.

В качестве опыта Лозовой указал: «организация праздников, проводить и курировать соц. опросы, курировать процесс во время выборов, участие в выборах, работа за компьютером» (язык и орфография сохранены).

Там же и указано образование владельца фирмы по организации фейковых соцопросов: Национальная Металлургическая академия Украины, специальность «Материаловедение и обработка металлов, обработка металлов давлением, прокатчик».

Несложный поиск в социальных сетях помогает обнаружить «металлурга-социолога». Им является член команды Загида Краснова: Алексей Лозовой выставлял фотографии с другими помощниками нынешнего скандального депутата горсовета и агитировал за своего шефа в Фейсбуке.

Столько же загадочной является и так называемая «Фундация восточноевропейских инициатив (Словакия)», по заказу которой якобы проводилось исследование.

Украинский интернет ничего не знает про эту организацию, поскольку сведения про ее деятельность или членов полностью отсутствует. Чем «Фундация» занимается в Украине и чем ее привлек 25-й избирательный округ Днепра осталось неизвестным. «Засветилась» эта таинственная «фундация» только при озвучивании фейковой социологии в пользу Загида Краснова.

Озвучили «поддельные данные» социолог Сергей Штепа и политический эксперт Юрий Гаврилечко, которые специально приехали для презентации в Днепр.