Кандидат в народные депутаты оказался прогульщиком сессий горсовета

Один из кандидатов народные депутаты Украины по 25 округу (Чечеловский и Амур-Нижнеднепровский районы г.Днепр), скандально известный местный депутат Днепровского городского совета Загид Краснов оказался заядлым «прогульщиком» сессий и заседаний собственной комиссии.
Данные о его прогулах и низкой посещаемости содержатся на сайте мэрии, с которыми может ознакомиться любой желающий (внизу на ссылках регистрация на сессиях. Там открывается экселевский документ).
В 2016 году из 17 сессий Загид Краснов прогулял 7.
В 2017 году из 11 сессий он отсутствовал на 2.
В 2018 году Загид Краснов прогулял 7 сессий из 11.
В 2019 году Краснов умудрился прогулять уже 6 сессий из 7(!).
Весьма показательна ситуация и с заседаниями депутатской комиссии, в которую входит кандидат-прогульщик Загид Краснов.
В 2016 году он прогулял 14(!) заседаний из 15. В 2017 году Загид Краснов прогулял все 8 собраний из 8. В 2018 году произошло непонятное — он явился на 5 заседаний из 10.
В 2019 году Краснов прогулял все 4 заседания из 4.
Напомним ранее команда Загида Краснова попала в «громкий скандал» организовав технологию создания «клонов-кандидатов». Как писал «Обозреватель», по данным источников, что речь идет об Анне Мосьпан (активист организации и одноименной партии Загида Краснова «Громадская сила»), которая выступала основным переговорщиком, а также ныне действующем районном депутате АНД района от той же «Громадской силы» Олеге Зинченко, который сопровождал ее во время передвижения по области.
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