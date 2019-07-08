Кандидат в народные депутаты оказался прогульщиком сессий горсовета

Один из кандидатов народные депутаты Украины по 25 округу (Чечеловский и Амур-Нижнеднепровский районы г.Днепр), скандально известный местный депутат Днепровского городского совета Загид Краснов оказался заядлым «прогульщиком» сессий и заседаний собственной комиссии.

Данные о его прогулах и низкой посещаемости содержатся на сайте мэрии, с которыми может ознакомиться любой желающий (внизу на ссылках регистрация на сессиях. Там открывается экселевский документ).

В 2016 году из 17 сессий Загид Краснов прогулял 7.

В 2017 году из 11 сессий он отсутствовал на 2.

В 2018 году Загид Краснов прогулял 7 сессий из 11.

В 2019 году Краснов умудрился прогулять уже 6 сессий из 7(!).

Весьма показательна ситуация и с заседаниями депутатской комиссии, в которую входит кандидат-прогульщик Загид Краснов.

В 2016 году он прогулял 14(!) заседаний из 15. В 2017 году Загид Краснов прогулял все 8 собраний из 8. В 2018 году произошло непонятное — он явился на 5 заседаний из 10.

В 2019 году Краснов прогулял все 4 заседания из 4.

Напомним ранее команда Загида Краснова попала в «громкий скандал» организовав технологию создания «клонов-кандидатов». Как писал «Обозреватель», по данным источников, что речь идет об Анне Мосьпан (активист организации и одноименной партии Загида Краснова «Громадская сила»), которая выступала основным переговорщиком, а также ныне действующем районном депутате АНД района от той же «Громадской силы» Олеге Зинченко, который сопровождал ее во время передвижения по области.