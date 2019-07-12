Послы стран G7 раскритиковали идею Зеленского о новой люстрации

Послы стран «Большой семерки» (G7) поддерживают привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью, но отмечают отличие нынешней ситуации в Украине от постмайданной.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление послов G7.
«Избирательные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер», — говорится в заявлении в Twitter.
«Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после революции достоинства», — отмечается в заявлении.
Напомним, 11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, руководивших страной с 2014 по 2019 годы.
12 июля соответствующий законопроект был внесен в Раду.
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