Украина подписала безвиз с еще одной страной

Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк подписала с министром иностранных дел Северной Македонии Николой Димитровым соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, которое будет действовать на постоянной основе.
Об этом посол сообщила на своей странице в Facebook.
«Сегодня вместе с министром иностранных дел Республики Северная Македония Николой Димитровым от имени Правительства Украины подписала чрезвычайно важное межправительственное Соглашение о безвизе на постоянной основе. Больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение каждый год. Работаем дальше!» — написала она.
Соглашение позволяет гражданам двух стран с биометрическими паспортами въезд, транзит или краткосрочное пребывание в течение 90 дней в 180-дневный период.
«Ожидается, что это соглашение сделает особый вклад в дальнейшую активизацию сотрудничества, особенно в экономической сфере, путем содействия деловым связям и контактам между двумя странами, а также развитие туризма», — заявили в МИД Северной Македонии.
Ранее безвиз между Украиной и Северной Македонией (в прошлом — Бывшей Югославской республикой Македония) имел временный характер. Соответствующие соглашения подписывались на год.
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