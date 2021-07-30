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Три балканские страны отменят между собой пограничный контроль

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Три балканские страны отменят между собой пограничный контроль

Сербия, Северная Македония и Албания договорились отменить с 1 января 2023 года пограничный контроль между своими государствами.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в четверг в Скопье, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

Такое решение лидеры государств приняли на встрече в рамках Экономического форума по региональному сотрудничеству в Скопье в четверг, 29 июля.

По словам Вучича, за последние два года между ним и премьер-министрами Северной Македонии и Албании возникло настоящее доверие. Президент Сербии считает, что это является ключом к дальнейшим связям и совместным действиям и прогрессу трех стран.

Между тем албанский премьер Эди Рама призвал Косово, Боснию и Герцеговину (БиГ) и Черногорию, которые уже два года отказываются присоединиться к инициативе, переименованной теперь в «Открытые Балканы», пересмотреть свою позицию.

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Глава македонского правительства Зоран Заев сказал, что македонский, албанский и сербский народы разделяют один и тот же путь, видение и европейские ценности, и они вместе продвигаются вперед.

«Балканы достаточно долго были окружены стенами. Вместо стен сегодня мы построили новые мосты», — добавил Заев.

Сербия, Албания, Северная Македония
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