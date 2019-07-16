Инициативная группа бывших сотрудников дестабилизирует работу Украинского Дунайского пароходства

Инициативная группа из бывших сотрудников ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП,Измаил, Одесская обл.) и местных политиков дестабилизирует работу предприятия, пишет delo.ua.
Согласно опубликованной во вторник статье «Кто раскачивает лодку на Дунае», активисты во главе с бывшим замглавы правления УДП Владимиром Запорожаном намеренно дискредитируют администрацию предприятия в глазах президента Украины Владимира Зеленского и добиваются снижения рыночной стоимости компании для ее приватизации на невыгодных для государства условиях.
Группа, в которую, помимо Запорожана, входят бывшая замглавы правления УДП Зоя Шкурко, и один из кандидатов в народные депутаты, и несколько капитанов судов, обвиняет руководство УДП в непрозрачной кадровой политике, неэффективной работе предприятием и коррупционными схемами при продаже пришедших в негодность теплоходов.
«Информационные атаки со стороны оппонентов помогают им добиться снижения рыночной стоимости одного из ключевых предприятий отрасли. А попытки администрации развивать компанию были встречены „инициативной группой“ в штыки», — отмечается в материале delo.ua.
Согласно статье, руководство предприятия расценивает скандал как попытку сорвать реализацию стратегического плана развития компании на 2019-2023 годы и провести его скорейшую приватизацию по заниженной цене.
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