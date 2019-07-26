Посольство США довольно тем, как власти обошлись с российским танкером

В посольстве Соединенных Штатов Америки в Киеве заявили, что инцидент с задержанным российским танкером в порту в Одесской области говорит о том, что новая украинская власть намерена защищать свои интересы не только твердо, но и гуманно.
Прямая речь: «То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров», — отмечается в Twitter посольства.
Напомним, 25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер"NEYMA". Вскоре экипаж российского танкера отпустили домой.
В СБУ заявили, что российский экипаж задержанного в Украине танкера, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году, не нарушил норм Морского права и законов Украины.
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