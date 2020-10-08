НАБУ и СБУ проводят обыски в рамках дела о незаконной продаже 32 барж Дунайского пароходства за границу

Обыски в рамках расследования возможных злоупотреблений, по которым ЗАО «Украинское Дунайское пароходство» (основано Министерством инфраструктуры) нанесен ущерб в особо крупных размерах, проходят в настоящее времяс по месту жительства физических лиц, в офисах ряда компаний и других объектов, сообщается на странице Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook.

«Речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (несамоходных барж — ИФ), принадлежащих ЗАО „Украинское Дунайское пароходство“, которые в дальнейшем были вывезены за границу. Предварительная правовая квалификация — ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью — ИФ). Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года», — говорится в сообщении.

Обыски проводят детективы НАБУ совместно со Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.