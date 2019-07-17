Зеленский предлагает новую поблажку для собственников «евроблях»

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду рассмотреть законопроект, который отложит на 90 дней применение штрафных санкций к тем, кто не успеет в установленный срок растаможить автомобили на европейских номерах (так называемые «евробляхи»).
«Предложение пока что звучит о 90 днях отсрочки для применения штрафных санкций. За эти 90 дней новый парламент и правительство предложат механизмы, каким образом, наконец, урегулировать эту проблему», — сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве в среду.
Он отметил, что третья законодательная инициатива Зеленского, предложенная на внеочередное заседание Рады 18 июля, появилась в повестке дня совсем недавно после одной из региональных поездок президента.
«Во время одной из региональных поездок главы государства к нему обратилось много людей с тем, что с 24 августа к тем людям, которые не смогли вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах, будут применены значительные штрафные санкции», — пояснил замглавы ОП.
Рябошапка указал, что по информации Министерства инфраструктуры и МВД в Украине сегодня приблизительно от 600 до 800 тыс. автомобилей, которые до сих пор не растаможены и находятся на иностранной регистрации.
Он добавил, что в случае непринятия такого законопроекта парламентом может привести к достаточно серьезным конфликтам, «когда полиция начнет применять санкции, изымать автомобили».
Как сообщалось, жесткие штрафные санкции для владельцев «евроблях» должны были вступить в силу 22 мая, и предполагали как штрафы, таки и возможность конфискации автомобиля. Владельцы «евроблях» в течение двух дней митинговали под Верховной Радой с требованием продлить период «легализации».
Затем Верховная Рада Украины отсрочила введение штрафных санкций до 21 августа текущего года.
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