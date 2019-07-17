СБУ завела дело в отношении «ArcelorMittal Кривой Рог» за загрязнение окружающей среды

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Криворожского горно-металлургического комбината ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» за загрязнение окружающей среды.

Как сообщается в местных СМИ, уголовное дело возбуждено по статье 441 Уголовного кодекса Украины — «экоцид».

Агентству «Интерфакс-Украина» в СБУ подтвердили факт возбуждения соответствующего уголовного дела.

Ранее бывший житель Кривого Рога Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, раскритиковал «ArcelorMittal Кривой Рог» за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу. При этом он напомнил, что еще в 2016-2017 годах предприятие, в частности, должно было вывести из эксплуатации мартеновский цех и остановить двухванный сталеплавильный агрегат.

В свою очередь, заместитель гендиректора предприятия Александр Иванов рассказал, что за 13 лет после смены собственника предприятие сократило на 48% выбросы в атмосферу: с 403 тыс. тонн до 208 тыс. тонн, сбросы ливневых и сточных вод сократились на 80%. В производство вложено около $4,4 млрд. За этот период были выведены из эксплуатации агрегаты, которые не соответствуют украинским и международным нормам, введены в эксплуатацию агрегаты, которые соответствуют таким нормам.

«ArcelorMittal Кривой Рог» — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее — в «ArcelorMittal Кривой Рог».