Журнал Time назвал 25 самых влиятельных людей в интернете

Журнал Time составил список «25 самых влиятельных людей в интернете». Как отмечает издание, этот список не является рейтингом.

Time оценил участников исходя из их влияния в соцсетях и в новостях в целом. В основном в список вошли музыканты, политики, блогеры и общественные деятели. Однако в статье также указан Крис Годфри — автор фотографии куриного яйца, которая в январе стала самой популярной в Instagram.

В частности, в топ-25 попал рэпер Lil Nas X — автор песни Old Town Road. На данный момент композиция занимает первую строчку чарта Billboard уже 15 недель. Также в список вошла южнокорейская поп-группа BTS, выпущенный в апреле клип на песню коллектива Boy With Luv набрал 74 млн просмотров за первые 24 часа после релиза. Помимо этого, музыкальных исполнителей в списке представили рэперша Cardi B и певица Ариана Гранде.

Американских политиков в списке представили президент Дональд Трамп и самая молодая женщина-конгрессмен Александрия Окасио-Кортес.

Общую строчку занимают британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл. У пары есть общий официальный аккаунт в Instagram c более 9 млн подписчиков.

Отдельно отмечены участники движения «Школьная забастовка за климат», которое основала 16-летняя шведка Грета Тунберг. Каждую пятницу вместо школы она выходит на улицу с плакатом, пытаясь привлечь внимание к проблеме изменения климата. В Facebook на нее подписаны более 1 млн человек.

Влиятельным в интернете по версии Times назван и бывший американский военнослужащий Брайан Колфэдж, который собрал на GoFundMe более $25 млн на строительство стены на границе с Мексикой.

В список также попала беженка из Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед, сейчас живущая в Канаде. 6 января 2019 года ее задержали в аэропорту Бангкока, где она находилась транзитом из Кувейта в Австралию (там Мохаммед намеревалась попросить убежища). По словам девушки, она подвергалась побоям и психологическому давлению со стороны семьи, угрозам убить за несоблюдение норм ислама и попытке принудить ее вступить в брак по договоренности. Благодаря соцсетям Рахаф Мохаммед привлекла внимание к своей ситуации.

Составители списка отметили и протестующих в Гонконге, которые требуют отменить рассмотрение закона об экстрадиции из специального административного райна на материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Time также поместил в список Эди Баркана, отметив, что его называют «самым влиятельным активистом» в США. Он, в частности, собрал $4 млн в рамках краудфандинговой кампании, призванной убедить сенатора Сьюзен Коллинз не голосовать за утверждение Бретта Кавано, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, членом Верховного суда. Теперь активист перечислит эти средства на счет конкурента Коллинз на выборах.

Помимо этого, в списке представлены журналисты Карлос Маза (Vox), Яшар Али и консервативный политический комментатор Бен Шапиро.

Также в список вошли англоязычные звезды YouTube Лайза Коши, Джеймс Чарльз, Эмма Чемберлен и ДжоДжо Сива и испаноязычный видеоблогер Эрман Гармендия, чей канал HolaSoyGerman занимает первое место по числу подписчиков в Чили и 13-е в общемировом рейтинге.

Китайская блогерша Чжан Даи с 11 млн подписчиков в соцсети Weibo, выпускающая одежду, нижнее белье и косметику, также попала в число самых влиятельных в интернете.

Стример Бенджамин Лупо, известный как DrLupo, попал в список благодаря тому, что собрал на благотворительной трансляции $920 тыс.

В список также попали актрисы Джамила Джамил, поддерживающая движение бодипозитив, и Джада Пинкетт-Смит, которая ведет на Facebook свое ток-шоу вместе с дочерью и мамой.