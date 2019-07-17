Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей

Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий возможность получения российского гражданства не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а всем ранее проживавшим на территории Донецкой и Луганской областей.

Опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации РФ документ вносит изменения в ранее опубликованный указ главы российского государства от 29 апреля 2019 года «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Подать на гражданство смогут жители Донецкой и Луганской областей, которые находятся на территории России.

Напомним, что жители так называемых ДНР и ЛНР получили право на российский паспорт в упрощенном порядке в конце апреля. В указе говорилось, что это делается в гуманитарных целях. Позднее, 1 мая, Путин также разрешил упрощенно получать российское гражданство тем, кто жил в Крыму, но уехал с полуострова до его аннексии Россией. Новые паспорта жители ДНР и ЛНР стали получать с 14 июня.

В Украине действия Москвы раскритиковали. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал их «диверсионной паспортизацией».