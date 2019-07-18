МИД выразил протест против предоставления жителям Донбасса гражданства РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с указом президента России Владимира Путина о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте в четверг.

«МИД Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан — жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Действие российской стороны является нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте», — сказано в заявлении.

Кроме того, МИД подчеркнул, что такие указы «о паспортизации не будут признаваться украинской стороной», а также просит международных партнеров не признавать эти документы и усилить санкции против РФ.

Президент России Владимир Путин в среду, 17 июля, своим указом увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. В соответствии с ним, получить гражданство в упрощенном порядке теперь могут жители не только «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» (так называемых Донецкой и Луганской народных республик), но и жители этих областей в целом.