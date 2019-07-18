Сколько зарабатывают украинцы в странах Европы

Все больше украинцев предпочитают работать за границей. Какие условия работы за рубежом и сколько можно заработать на ферме, стройке или официантом?

Немного статистики

По данным Нацбанка, в 2018 году трудовые мигранты перечислили в Украину $11,6 млрд. По информации Всемирного банка, сумма больше — $14 млрд, что на 19% больше, чем в 2017 году.

Увеличение денежных поступлений обусловлено ростом спроса на трудовых мигрантов за границей и активной трудовой миграцией украинцев. По данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, на постоянной основе за границей работает 3,2 млн украинцев.

Количество тех, кто работает не постоянно точно не известно. Цифра колеблется от 7 до 9 млн человек. Больше всего украинцев работает в Польше — около 2 млн человек. Около 50% работают официально. И только 450 тыс. платят взносы в государственное социальное страхование Польши (ZUS).

В 2019 году Нацбанк прогнозирует рост валютных поступлений от трудовых мигрантов на $1,5 млрд. Сумма может составить $12,2 млрд. Денежные перечисления в Украину — весомый источник валютных поступлений. Начиная с 2016 года их объем устойчиво превышает 10% ВВП.

Нужны сотрудники в «хорошей физической форме»

С одной стороны, работа за границей — это возможность неплохо подзаработать. Но с другой стороны, чтобы заработать не только на билеты и проживание, нужно работать гораздо больше, чем 8 часов.

Из плюсов — большое количество вакансий и возможность заработать на той работе, которая имеет низкие требования к квалификации. Но это и минус одновременно. Ведь работая разнорабочими, украинцы не повышают свою квалификацию и не осваивают профессии, которые могли бы пригодиться им для трудоустройства в Украине. Исключение — это те, кто едет туда по специальности.

Также есть возможность посмотреть другую страну и подтянуть язык. Но на практике язык на таких работах подтянуть сложно, ведь вокруг все «свои». Как и посмотреть страну. Чтобы получить действительно неплохую оплату, нужно отработать гораздо больше часов, чем планировалось изначально. В итоге, остается время только на более или менее длительный сон.

Кроме того, большинство работ требуют большого физического труда. Иногда приходится работать в холодных или плохо вентилируемых помещениях. А иногда в полях, под жарким солнцем или дождем. В вакансиях об этом, конечно, вряд ли напишут.

Самыми популярными работами для украинцев являются: сбор фруктов и овощей, проведение строительных работ, работа охранниками, водителями, сортировщиками, грузчиками, официантами и уборщиками.

Зачастую, работа «на ногах» и «руками». А потому в вакансиях часто ищут сотрудников, которые должны быть в «хорошей физической форме» и в возрасте до 45-50 лет. А это значит, что работа будет не легкой.

Вакансии на 15 тысяч гривен

Поскольку больше всего украинцев работает в Польше, то рынок вакансий мы мониторили для этой страны. А также поговорили с людьми, которые ездили на заработки как в Польшу, так и другие страны. И вот что получилось.

Если работать по 8 часов с выходными, то заработная плата «чистыми», после вычета оплаты за проезд и проживание составляет порядка 15 тыс. грн. Чтобы заработать больше, нужно работать по 12 часов, часто — без выходных или с одним выходным.

Так не у всех. Но это «средняя температура по больнице». Конечно, есть вакансии, где можно заработать от 20 до 35 тыс. грн. имея при этом выходные. Но таких предложений не много. Основная масса — в районе 12-15 тыс. грн.

Больше всего зарабатывают те, у кого есть профильное образование и знание языка. Среди самых высокооплачиваемых профессий — медсестры, инженеры, преподаватели и строители. Они могут зарабатывать от $1 тыс. На клубнике или сортировке суммы гораздо меньше, а работать нужно больше. Мы выбрали несколько вакансий с разными зарплатами.

Например, в поисках разнорабочих одна из крупнейших на польском рынке мясных фирм. В обязанности сотрудника входит контроль мяса, его разделывание, упаковка, мойка контейнеров и развозка чистых ящиков на линию. А также мариновка сырья, изготовление фарша, копчение продуктов, уборка между машинами и складская работа.

Перечень не малый. В среднем нужно отработать 240 часов. Если работать без выходных, то получится по 8 часов в день. С выходными — минимум 10 часов. Оплата за час — 12 злотых. Это около 81 грн.

Из заработанного нужно будет отдавать ежемесячно 100 злотых или 680 грн. за коммунальные услуги. На производстве выдают только обед. Все остальное покупается самостоятельно. Работать нужно в помещениях, где температура не превышает +5 градусов. Еще 100 злотых в месяц уйдет на билеты от временного дома до работы. Но если работать с 22 до 6 утра, то такси от производства привезет бесплатно. С первой зарплаты нужно будет отдать около 200 злотых за медкнижку.

Подсчитываем. Нормальный рабочий день — 8 часов. С выходными в месяц получается около 22 дней. За работу в таком темпе получится чуть больше 2 тыс. злотых или порядка 14 тыс. гривен. Вычитываем коммунальные услуги, проезд, медобследование. И вот у вас на руках уже не 14, а 11 тыс. грн. И это без вычета питания.

Можно устроиться упаковщиком на склад одежды. В известной нам компании смена длится с 6 утра до 18 вечера, либо с 10 утра до 22 вечера. Отработать нужно 240-260 часов. Зарплата в час — 11 злотых. Оплата за проживание — 140 злотых.

На питание выделят 60 злотых в месяц. Этого, конечно же, не хватит. Нужно будет покупать со своего кармана. Работа руками, стоячая. Помимо сортировки, нужно набивать и носить ящики. Чтобы получить максимально возможные 18,5 тыс. грн. нужно работать по 12 часов.

Или третий вариант. В одно из кафе в Гданьске нужен повар, который одновременно будет готовить курицу и бургеры, убирать свое рабочее место и принимать товар.

За санитарную книжку с первой зарплаты нужно будет отдать 150 злотых. А зарплата в час — 11 злотых. Есть смены по 10 и 12 часов. Жилье предоставляется. За коммунальные нужно будет заплатить около 200 злотых. В пересчете на гривны за месяц такой сотрудник заработает чистыми около 26 тыс. гривен. Но это при учете, что будет работать 30 дней по 12 часов в сутки. Если работать 10 часов с выходными, то получится около 15 тыс.

Можно устроиться на посудную фабрику недалеко от Гданьска. Смена длится 12 часов. Зарплата — 10,8 злотых в час. В обязанности входит заливка форм посуды, проверка качества на брак на ленте и чистка посуды перед упаковкой.

Проживание в доме, в комнате на 3-4 койко-места. За проживание с з/п вычитают 100 злотых. Если работать по максимуму без выходных, то за месяц получится 25 тыс. грн. С выходными — около 18 тыс. Но не забываем, что на эти деньги нужно, как минимум, питаться.

На консервном заводе, недалеко от Гдыни работать нужно по 12 часов 5-6 дней в неделю. Зарплата — 11 злотых в час. 70 злотых или около 500 грн. нужно будет одноразово заплатить за медицинскую книжку. Проживание в доме, в комнатах на 2-5 койко-мест. За проживание нужно отдавать 100 злотых ежемесячно. Если работать по максимуму, то можно заработать около 21 тыс. грн.

На ферме по выращиванию салата можно заработать около 27 тыс. грн. Правда, для этого нужно будет работать практически без выходных, либо по 12 часов в сутки. Кроме того, работа в согнутом положении и на открытом воздухе. А значит, работать придется как в дождь, так в жару. Всего нужно отработать 240-280 часов в месяц. Зарплата за час — 14,7 злотых. 155 злотых нужно будет отдать за проживание.

Для тех, кто получает минимальную заработную плату или по 7-9 тыс. грн.— зарплаты очень хорошие. Но во внимание нужно принимать и условия, в которых придется работать. А также то, что реальная картина может оказаться совершенно не такой, как обещали изначально.

Жизнь на койко-месте и куда пропадает сало

Рассказывать о заработках в Чехии Саша может часами. Он ездил туда несколько раз. Работал уборщиком и официантом, а когда подтянул язык — администратором в аквапарке. Говорит, что все: от администратора до официанта получали практически одинаково — 70 крон в час. А вот медики и строители могли зарабатывать по 120 крон, и получать больше $1 тыс., работая с выходными.

Саше платили 70 крон. За жилье нужно было отдавать 800 крон. Он работал без выходных, спал по 4-5 часов. После завершения рабочего дня администратором, шел убирать и охранять бассейны.

Не смотря на то, что за месяц могло получаться около $1,5 тыс., ехать туда на работу больше не хочет. Ведь если бы работал по 8-10 часов с выходными, то заработал бы тысяч 15 грн. Саша говорит, что эти деньги может заработать в родном Киеве, работая в спокойном режиме.

Также он рассказал, что девочки-официантки получали по 10-12 тыс. грн. Чаевых за день — максимум 100 гривен. Жили они в комнатах по 5-6 человек. Саше повезло больше, у них в комнате жило по 2-3 человека.

Наша вторая знакомая Даша работала официанткой в Болгарии. Ей платили около 8 тыс. грн. в месяц. За проживание и питание платил работодатель. Сначала кормили прокисшими салатами и обветренными сосисками. Но после жалоб менеджеру ситуация наладилась. И еда стала получше, и даже в город на отдых возили.

Даша из городка, где официантам платят около 5 тыс. грн. В Болгарию она поехала не только подзаработать, но и посмотреть страну. Одноразовый опыт длинною в 3 месяца ей понравился, но больше ехать не хочет. Говорит, что в чужой стране нашему работнику всегда нужно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам и уметь постоять за себя.

Разговариваю с Вадимом. Он два раза ездил в Польшу на заработки. Оба раза к одному и тому же работодателю. Жил в пристройке, рядом с хозяйским домом. Тепло, светло и кровать удобная. Отдавай 140 злотых за коммунальные, и живи на своем койко-месте в комнате с двумя соседями.

В 7 утра по плану выезд на объект. Около 8 утра бригада на месте, перекур и за работу. Вадим — строитель, но без опыта работы. До шести вечера он с бригадой делают ремонты на дачах, в коттеджах и загородных отелях.

Перекуры разрешены, на обед бутерброды, фаст-фуд и кофе из термоса. В восьмом часу пыльную бригаду привозят домой. Душ, ужин на скорую руку и спать. И так из дня в день. Выходной только в воскресенье.

«Чистыми» за месяц получалось около 18 тыс. грн. Но нужно было тратиться на еду и мелкие расходы. Вадим был доволен. В его городке столько было не заработать.

Но во второй раз, спустя пару месяцев что-то пошло не так. То хозяин за интернет просит доплатить. А разговоров с родными всего-то минут 20 вечером раз в неделю. То перекуров на объекте много. То «чего по территории до 12 ходите». А тут еще кто-то из соседей кусок сала украл и бритва пропала. Вадим «психанул» и вернулся домой.

Мы посмотрели и на другие на строительные вакансии в Польше. С опытом работы обещают з/п в среднем от 700 до 900 евро. Работать нужно по 10-12 часов 5-6 дней в неделю. Оплата за жилье может быть совершенно разной — от 100 до 500 злотых. А за час работы платят в среднем 15 злотых.

Зачастую вакансии размещают украинские агентства или одиночные рекрутеры. И с теми, и с другими стоит быть аккуратными. Очень часто, рассчитывая на большой заработок, рабочие попадают на «кидал». В сети можно встретить много сообщений и видео о том, что работодатели либо занижают оплату, либо не платят вообще. Также часты случаи, когда людям не выдают либо затягивают выдачу разрешительных документов на работу. Что чревато депортацией.

Но, несмотря на необходимость покидать дом на длительное время, работать по множеству часов и риски попасть на недобросовестного работодателя, люди все равно массово выезжают на заработки. Ведь средняя зарплата в Украине по состоянию на май 2019 — $400. В то время, как за границей можно заработать от $600-800. Поэтому, выезжая за границу, лучше всего, обращаться к работодателям, с которыми уже работали знакомые. Либо искать отзывы о компании, с которой собираетесь сотрудничать.

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