МИД призвал международное сообщество немедленно осудить провокации РФ на Донбассе

Украина не проводит и не планирует диверсии на Донбассе и призывает международное сообщество немедленно осудить провокации РФ и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые подвешивают процесс политико-дипломатического урегулирования, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«В связи с обвинениями со стороны российской стороны о якобы подготовке Украиной вооруженного наступления на Донбассе МИД Украины заявляет о следующем. Украинские граждане живут с обеих сторон линии разграничения. Их мир, безопасность и благополучие является абсолютным приоритетом для украинского государства. Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не отвечают действительности», — написал Николенко на своей странице в Facebook.
Спикер подчеркнул, что Украина не проводит и не планирует диверсии на Донбассе, а также категорически отвергает попытки России обострить ситуацию с безопасностью.
«Остаемся непреклонно преданными политико-дипломатическому урегулированию, вместе с партнерами прилагаем максимальные усилия, чтобы снизить напряжение и удержать ситуацию в русле дипломатического диалога. В то же время мы наблюдаем, как РФ разворачивает кампанию по распространению массированной дезинформации, увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из запрещенного Минскими соглашениями оружия и эскалирует ситуацию с безопасностью», — отметил Николенко.
В МИД также призывали иностранные государства и международные организации «немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые подвешивают процесс политико-дипломатического урегулирования».
«Отсутствие должной реакции или нейтральная позиция будут лишь подыгрывать эскалации ситуации со стороны России», — подытожил он.
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