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Опрос Центра Разумкова: пройти в Раду имеют шансы 5-7 партий

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Опрос Центра Разумкова: пройти в Раду имеют шансы 5-7 партий

Пять партий преодолевают 5%-й проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, еще две политсилы имеют шансы пройти в парламент с учетом теоретической погрешности выборки, свидетельствуют результаты социсследования социологической службы Центра Разумкова.

Согласно обнародованным в четверг результатам социсследования, проведенного социологами с 12 по 17 июля, чаще всего избиратели намерены отдать свой голос за партию «Слуга народа» — 40,2% респондентов, которые будут голосовать 21 июля и 44,4% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать.

За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерены проголосовать соответственно 12,1% и 13,3%, за ВО «Батькивщина» — соответственно 7,7% и 8,5%, за партию «Европейская солидарность» — соответственно 6,8% и 7,5%, за партию «Голос» — соответственно 6,1% и 6,8%.

Определенные шансы преодолеть 5-процентный проходной барьер и пройти в Верховную Раду, с учетом теоретической погрешности выборки, которая не превышает 2,3%, имеют еще две политические силы: «Сила и честь», за которую отдали бы свои голоса 4,0% респондентов, которые будут голосовать, и 4,5% тех, кто будет голосовать, и уже определился со своим выбором; Радикальная партия — соответственно 3,0% и 3,3%.

Каждую из остальных участвующих в выборах партий намерены поддержать 2,5% и менее респондентов, которые будут голосовать.

Вместе с тем, свидетельствуют результаты исследования, на время проведения опроса 9,5% респондентов из тех, кто придет на избирательные участки, еще не определились, за кого отдадут свои голоса.

При этом 8,2% респондентов от общего числа опрошенных социологами заявили, что не собираются голосовать на внеочередных парламентских выборах.

Наибольшую поддержку партия «Слуга народа» имеет в Южном регионе (здесь за нее собираются голосовать 56,4% всех опрошенных) и в Центральном регионе (37,8%). Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» в наибольшей степени поддерживают на востоке (22,4%) и на юге (13,3%). За ВО «Батькивщина» чаще всего готовы голосовать жители центрального (10%) и западного (7,4%) регионов, это же касается и партии «Европейская солидарность» (соответственно 6,9% и 8,9%). За партию «Голос» чаще всего готовы голосовать жители западного региона (12,1%).

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«Чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за партию „Слуга народа“ (ее поддержка растет от 25,3% среди тех, кому 60 и более лет, до 48,1% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет). Партия „Голос“ также имеет самую высокую поддержку в младшей возрастной группе (18-29 лет). Электоральная поддержка партий „Оппозиционная платформа — За жизнь“, ВО „Батькивщина“, „Сила и честь“ больше выражена в старших возрастных группах», — отмечают социологи.

Данное социологическое исследование проведено соцслужбой Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.

досрочные выборы, опрос
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