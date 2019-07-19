Зеркаль надеется, что ЕС решит за Украину проблему «Северного потока-2»

«Северный поток-2» никогда не оправдает финансовых и организационных надежд России, поскольку на газопровод уже распространяется законодательство Европейского Союза. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

«Я не отношусь к „Северному потоку-2“ как к чему-то фатальному. Исхожу из того, что на „Северный поток“ уже распространяется законодательство ЕС, и он никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются. А если им что-то невыгодно, то они часто бросают такую идею», — сказала Зеркаль.

В ответ на реплику журналистов, что «пока не бросают», она заметила, что «Северный поток-2» не будет работать с 1 января 2020-го, как россияне этого хотели, и даже не факт, что это произойдет 1 июля следующего года.

«Они только сейчас начинают переделывать проектную документацию под альтернативный путь, минуя территориальные воды Дании. Это уже большое поражение. Другой момент — европейское законодательство: усиление рыночных отношений в рамках европейского газового рынка означает, что „Северный поток“ не будет работать так, как они его себе построили финансово и организационно», — акцентировала замминистра.