Избиратели 94 округа привезли домой к Кононенко грузовик его политического мусора

19 июля в Киеве прошла акция «Избиратели 94-го округа возвращают Кононенко его политический мусор».

Под двери элитного особняка Игоря Кононенко в Царском селе жители Василькова и Обухова привезли грузовик агитационной продукции, которой Кононенко заполонил местные дома, стены, остановки и улицы.

Первый замглавы фракции «БПП» Игорь Кононенко баллотируется по одномандатному мажоритарному округу № 94, уда входят Васильков, Обухов, и соответствующие районы. Жители округа жалуются на вал предвыборной макулатуры, превратившей города в мусорные свалки. Особое недовольство вызывает содержание «агитации» от Кононенко и его технических кандидатов. Плакаты и листовки с фейковой «чернухой» против главного оппонента Кононенко, выдвиженца президентской партии «Слуга народа» Александра Дубинского, местные жители называют информационным мусором.

«Мы устали отдирать от стен наших домов, ремонт которых проводим силами своих ОСББ, информационный мусор гражданина Кононенко, — рассказала журналистам жительница Обухова Светлана. — Может, соратник экс-президента не заметил, но в стране поменялась власть, и грязные методы, которыми Кононенко с сотоварищами привык действовать, уже не пройдут. Мы не такое быдло, каким нас считает Кононенко, чтобы купиться на подобную дешевую чернуху. Народ указал им их место на президентских выборах, отправив их президента на свалку истории, теперь мы отправляем мусор Кононенко ему под двери и надеемся, что он уйдет из нашей жизни вслед за своим партнером Порошенко».

Согласно последним данным социологов Кононенко проигрывает Дубинскому с разгромным отрывом. Эксперты полагают, что такому результату немало способствовал и сам Кононенко, построивший избирательную кампанию на подкупе избирателей и использовании массированного черного пиара против своих конкурентов.