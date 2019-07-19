Полиция задержала возле Верховной Рады дезертира с гранатой

Полиция Киева задержала в пятницу у здания Верховной Рады мужчину с гранатой в сумке, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в столичной полиции.
«Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в канун дня голосования на выборах. У здания парламента, где вечером должна состояться встреча Вакарчука (лидер партии „Голос“ Святослав Вакарчук — Ред.) с избирателями, полицейские задержали 22-летнего жителя Полтавской области, который находится в розыске за дезертирство», — рассказал собеседник агентства.
Следственно-оперативная группа в настоящее время проводит с задержанным следственные действия, устанавливая, где он взял боеприпас и с какой целью принес его под здание Верховной Рады.
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