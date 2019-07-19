В ОБСЕ призвали Украину освободить Вышинского

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины освободить главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которому суд в пятницу продлили арест на два месяца.

«Ужасно, что предварительное заключение журналиста Кирилла Вышинского на Украине сегодня снова продлено на два месяца. Я повторяю призыв к властям о его освобождении. Я не пожалею усилий для этого», — написал Дезир на странице в Twitter.

Напомним, что сегодня суд в Киеве продлил Вышинскому арест на 60 суток, а также решил приостановить слушания по его делу до 16 сентября.