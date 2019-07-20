СМИ назвали имя председателя будущей Рады

Приоритетным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва по итогам досрочных выборов 21 июля является глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков, рассказали РБК три собеседника, близких к избирательному штабу партии.

«Он Разумков заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала [президентской кампании] была на нем», — объясняет позицию партии собеседник РБК, близкий к Разумкову. Два знакомых последнего подтвердили, что именно его кандидатура как руководителя процесса партийного строительства и спикера двух кампаний рассматривается как приоритетная.

«У нас есть хороший принцип — не делать должностей до победы. Он нас не подвел на президентских выборах и не подводит и сейчас. Проведем выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения», — прокомментировал РБК распределение должностей после выборов глава предвыборного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко.

По словам Корниенко, с Разумковым они прошли президентскую и парламентские кампании, и он может лично охарактеризовать его «только с позитивной стороны». «Он сумел стать настоящим лидером команды и сможет организовать работу парламента, если депутаты доверят ему спикерство», — подчеркнул глава штаба.

Сам Разумков отказался от комментариев. Он возглавляет список партии «Слуги народа» на выборах. Он же с 26 мая возглавляет партию, созданную нынешним президентом Украины и названную в честь одноименного сериала с Владимиром Зеленским в главной роли.

Дмитрий Разумков родился в 1983 году, в прошлом он политтехнолог — руководил Украинской политконсалтинговой группой. В 2006 году Разумков вступил в Партию регионов, вышел из нее в 2010-м. К «команде Зе» присоединился осенью 2018 года. В президентскую кампанию был официальным спикером штаба Зеленского и занимался вопросами внутренней политики.