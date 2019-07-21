«Мстители» могут обойти «Аватар» и стать самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Мстители: Финал» может превзойти по сумме мировых кассовых сборов предыдущего рекордсмена — ленту Джеймса Кэмерона «Аватар», пишет журнал Variety.

По данным издания, к 20 июля в мировом прокате заключительная часть «Мстителей» собрала $2,7892 млрд. Издание указывает, что фильм сможет собрать еще $500 тыс. в концу выходных.

Этого будет достаточно, чтобы установить новый рекорд по кассовым сборам: мировой рекорд, установленный «Аватаром» в 2010 году, составляет $2,7897 млрд.

Заключительный фильм киновселенной Marvel «Мстители: Финал» вышел в мировой прокат 24 апреля.

В американском прокате лента собрала $853 млн. За рубежом фильм продемонстрировал высокие показатели в Китае ($629 млн), Великобритании ($114 млн), Южной Корее ($105 млн), Бразилии ($85 млн) и Мексике ($77 млн).